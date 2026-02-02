Maria Rita Parsi la tragedia di Crans-Montana e un appello ai giornalisti | Non vi fate intimidire

Maria Rita Parsi, nota psicologa e scrittrice italiana, è morta oggi a 78 anni. La notizia ha colpito molti, perché Parsi ha sempre lottato per i diritti dei bambini e contro le ingiustizie che colpiscono le famiglie. Nei suoi ultimi anni aveva anche fatto un appello ai giornalisti, chiedendo di non lasciarsi intimidire nelle loro inchieste più delicate. La sua morte lascia un vuoto nel mondo dell'infanzia e del giornalismo che si occupa di questi temi.

(Adnkronos) – Maria Rita Parsi, scomparsa oggi a 78 anni, è considerata da tutti una delle voci più autorevoli in tema di diritti dei bambini e dell'infanzia. Ci siamo incrociati recentemente, il 5 gennaio scorso, pochissimi giorni dopo la tragedia di Crans Montana, negli studi di Storie italiane, la trasmissione di Rai 1 condotta da Eleonora Daniele. Abbiamo commentato, a distanza di uno sgabello, i fatti e le conseguenze di quei fatti, le storie di sofferenza di chi nel locale svizzero 'Le Constellation' ha perso la vita e di chi sta lottando per guarire dalle ferite che ha riportato in quella notte di Capodanno.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

È morta Maria Rita Parsi, la psicoterapeuta italiana che ha speso tutta la vita a lottare per i diritti dei bambini.

Maria Rita Parsi è morta ieri all'età di 76 anni.

È morta la psicoterapeuta Maria Rita ParsiMorta la psicoterapeuta Maria Rita Parsi. Era un punto di riferimento in Italia e all'estero per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

Maria Rita Parsi, nata a Roma il 5 agosto 1947, è stata una delle figure più autorevoli in Italia nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

È morta la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. 78 anni, una lunga carriera come docente, era componente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato Onu sui diritti del fanciullo e presidente della Fondazione Movimento