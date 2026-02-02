Maresca sui calendari | C’è poco da schierarsi O ti adatti o non fai l’allenatore o il calciatore

Dopo aver ricevuto la Panchina d’Oro speciale del 2025, Enzo Maresca ha parlato dei calendari pieni del calcio. L’allenatore del Chelsea, che ha vinto la Conference League e il Mondiale per Club, ha detto che non ci sono molte alternative. “O ti adatti o non fai l’allenatore o il calciatore”, ha spiegato, commentando le parole di Antonio Conte sul sovraffollamento delle partite. Maresca ha scelto di essere diretto, senza troppi giri di parole.

La Panchina d'Oro speciale è andata a Enzo Maresca, nel 2025 allenatore del Chelsea con cui ha vinto la Conference League e il Mondiale per Club Dopo la consegna del premio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport sul tema sollevato dall'allenatore del Napoli, Antonio Conte, dei calendari sovraffollati di partite. "Credo che hai poco da schierarti. O di adatti o non fai l'allenatore o il calciatore. Qualche settimana fa era uscito anche uno studio della Fifa che dicevano che le squadre con più infortuni erano il Psg e il Chelsea, guarda caso quelle che avevano giocato la finale del Mondiale per Club"

