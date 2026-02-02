Marco Settimi camera ardente a Viterbo e funerali a Giove per il 38enne morto nell' incidente sulla Cassia

Si terranno oggi a Viterbo i funerali di Marco Settimi, il 38enne morto in un incidente sulla Cassia a Capranica. La camera ardente è stata allestita nella città, mentre i familiari si preparano a salutare il giovane. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, ma ancora non si conoscono i dettagli dell’incidente.

Indagine per omicidio stradale sul frontale in cui il buttafuori ha perso la vita e due colleghi sono rimasti feriti. Le due città in lutto: "Sconvolti da questa perdita" La camera ardente a Viterbo, poi i funerali a Giove. Mercoledì 4 febbraio l'addio a Marco Settimi, il 38enne morto nel tragico incidente stradale sulla Cassia a Capranica su cui la procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Lunedì pomeriggio è stata eseguita l'autopsia al cimitero di San Lazzaro a Viterbo, dove il 4 febbraio viene allestita la camera ardente dalle 11. Alle 15 dello stesso giorno, invece, i funerali nella chiesa parrocchiale di Giove, dove viveva.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

Marco Settimi, il buttafuori di 39 anni morto nell'incidente sulla Cassia a Capranica | FOTO

Questa mattina sulla Cassia a Capranica si è verificato un incidente che ha portato alla morte di Marco Settimi, un 39enne che lavorava come buttafuori.

Addio a Marco Settimi, fissata la data per la camera ardente e i funerali

Era un sabato mattina normale fino a quando, poco dopo le sei, l’Alfa Romeo Giulietta su cui viaggiava Marco Settimi si è schiantata contro un altro veicolo.

