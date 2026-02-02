Marco Settimi camera ardente a Viterbo e funerali a Giove per il 38enne morto nell' incidente sulla Cassia

Si terranno oggi a Viterbo i funerali di Marco Settimi, il 38enne morto in un incidente sulla Cassia a Capranica. La camera ardente è stata allestita nella città, mentre i familiari si preparano a salutare il giovane. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, ma ancora non si conoscono i dettagli dell’incidente.

Indagine per omicidio stradale sul frontale in cui il buttafuori ha perso la vita e due colleghi sono rimasti feriti. Le due città in lutto: "Sconvolti da questa perdita" La camera ardente a Viterbo, poi i funerali a Giove. Mercoledì 4 febbraio l'addio a Marco Settimi, il 38enne morto nel tragico incidente stradale sulla Cassia a Capranica su cui la procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Lunedì pomeriggio è stata eseguita l'autopsia al cimitero di San Lazzaro a Viterbo, dove il 4 febbraio viene allestita la camera ardente dalle 11. Alle 15 dello stesso giorno, invece, i funerali nella chiesa parrocchiale di Giove, dove viveva.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondimenti su Marco Settimi

Questa mattina sulla Cassia a Capranica si è verificato un incidente che ha portato alla morte di Marco Settimi, un 39enne che lavorava come buttafuori.

Era un sabato mattina normale fino a quando, poco dopo le sei, l’Alfa Romeo Giulietta su cui viaggiava Marco Settimi si è schiantata contro un altro veicolo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Marco Settimi

Argomenti discussi: Ilio Cosimo Buffelli, morto il vicepresidente dell'Avis di Viterbo.

In 5 mila alla camera ardente di Ornella Vanoni, presenti anche Fazio e Segre. Il figlio: Mamma ci lascia dopo una vita piena di musica e amoreUn lungo e silenzioso serpentone ha reso omaggio questa mattina a Ornella Vanoni, regina della musica italiana morta venerdì sera all’età di 91 anni. Nella gelida mattina milanese oltre 5mila persone ... ilfattoquotidiano.it

Ornella Vanoni, camera ardente al Piccolo Teatro Grassi di MilanoSarà aperta domenica 23 novembre dalle 10 alle 14 e lunedì 24 novembre dalle 10 alle 13. La camera ardente per Ornella Vanoni sarà allestita domenica 23 novembre e lunedì 24 novembre al Piccolo Teatro ... lettera43.it

Due incidenti mortali in poche ore: dolore e cordoglio ad Amelia e Giove per la morte dei due giovani Cronaca - E45 e via Cassia, due tragedie nello stesso giorno – Le vittime Giulio Carlaccini e Marco Settimi Articolo: - facebook.com facebook