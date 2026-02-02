Marano viaggio nelle strade-groviera | voragini e biche tra via San Rocco e dintorni

Le strade di Marano sono piene di voragini e buche che mettono a rischio chi percorre le vie del centro. Via San Rocco e le zone vicine sembrano un percorso ad ostacoli, con buche profonde e asfalto sconnesso. La situazione peggiora giorno dopo giorno, e i cittadini chiedono interventi immediati per mettere in sicurezza le strade. Intanto, le auto devono fare attenzione, e molti residenti si lamentano delle condizioni di strade ormai diventate insicure.

È emergenza buche a Marano, dove in diverse zone della città le strade si trasformano in un vero e proprio percorso a ostacoli. La situazione più critica si registra in via San Rocco e nelle vicinanze dove il manto stradale è completamente distrutto: voragini profonde, asfalto dissestato e tratti impraticabili costringono gli automobilisti a pericolosi slalom o, nel peggiore dei casi, a finirci dentro, con il rischio concreto di forare pneumatici o danneggiare i veicoli. I residenti denunciano da tempo lo stato di abbandono delle strade e chiedono interventi urgenti, prima che si verifichino incidenti più gravi.

