Mario Giordano difende il poliziotto coinvolto nella sparatoria a Rogoredo. L’ha definito un gesto da premiare, dicendo che gli darebbe una medaglia invece di indagare per omicidio. La vicenda ha acceso il dibattito sulla gestione della sicurezza e sui limiti dell’uso della forza da parte delle forze dell’ordine.

Mario Giordano ha criticato duramente l’indagine per omicidio contro il poliziotto che a Rogoredo ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri. Secondo il conduttore Mediaset, l’agente meriterebbe una medaglia. Giordano ha domandato: “Se indaghiamo i poliziotti che sparano ai delinquenti che gli puntano la pistola contro, chi li ferma i violenti?”. La polemica di Giordano sull'indagine per l'omicidio di Mansouri Lo sfogo del poliziotto a Fuori dal Coro Il poliziotto indagato e gli accertamenti su un precedente arresto Il caso Liu Wenham a Rogoredo La polemica di Giordano sull’indagine per l’omicidio di Mansouri Nel corso della puntata di Fuori dal coro di domenica 1° febbraio, Mario Giordano ha parlato dell’indagine per omicidio contro il poliziotto che ha ucciso Mansouri a Rogoredo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mansouri ucciso dal poliziotto a Rogoredo, Mario Giordano contro l'indagine per omicidio: "Gli darei medaglia"

Approfondimenti su Rogoredo Uccisione

L'articolo fornisce i dettagli sull’incidente avvenuto a Rogoredo, Milano, dove un uomo di 28 anni ha perso la vita.

L’uccisione di Abderrahim Mansouri da parte di un agente di polizia a Rogoredo ha sollevato interrogativi sulla mancanza di bodycam e videosorveglianza.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Rogoredo Uccisione

Argomenti discussi: Il poliziotto che ha sparato e ucciso Mansouri era stato coinvolto in un arresto dubbio nel 2024; Morte a Milano, l’agente non doveva essere nel boschetto; Abderrahim Mansouri, chi era il 28enne ucciso da un poliziotto a San Donato; Il bossolo, il caricatore pieno e un solo colpo sparato da 30 metri. Dai rilievi la conferma: il proiettile non ha trapassato il cranio di Abderrahim Mansouri.

Abderrahim Mansouri ucciso da un poliziotto a Rogoredo, si cerca l’altra figura che era con lui: disposta l’autopsiaGli investigatori della Squadra Mobile di Milano stanno provando a rintracciare l'altra figura che lo scorso 26 gennaio era insieme ad Abderrahim ... fanpage.it

Due sparatorie in 7 giorni. Il pusher ucciso dal poliziottoÈ la sera di una settimana fa, lunedì 26 gennaio. Gli investigatori del commissariato Mecenate sono sono in via Impastato, tra Rogoredo e San Donato, stanno controllando una persona durante una delle ... quotidiano.net

Fuori dal coro. . Dal 1790 si sapeva della situazione a #Niscemi, cioè da ben 230 anni. Perché nessuno ha mai fatto nulla La riflessione di Mario Giordano a #Fuoridalcoro - facebook.com facebook