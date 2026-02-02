Maltratta la madre con cui vive | 26enne arrestato

Un giovane di 26 anni è stato arrestato questa mattina a Verbania con l’accusa di aver maltrattato la madre con cui vive. I carabinieri sono intervenuti dopo una chiamata al 112 e hanno trovato la donna in condizioni di disagio. Il ragazzo è stato portato in caserma, dove dovrà rispondere delle accuse. Nei giorni scorsi, le forze dell’ordine avevano intensificato i controlli in zona per prevenire reati e garantire più sicurezza nelle strade.

Intervento dei carabinieri di Stresa. Nel Vco effettuato anche un secondo arresto Nell'ultima settimana di gennauo 2026 i carabinieri del comando provincial di Verbania hanno intensificato i pattugliamenti con l’obiettivo di prevenire reati e garantire la sicurezza stradale. Il bilancio è di due arresti, una denuncia a piede libero e una patente ritirata. Il primo arresto è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Stresa. In manette è finito un 26enne residente in quel centro, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, è stato portato nel carcere di Verbania, a seguito di ordinanza emessa dal gip presso il tribunale di Verbania poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia verso la madre convivente.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondimenti su Verbania Gennaio2026

A Garlasco, nel Pavese, un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver maltrattato e minacciato la madre di 80 anni, allo scopo di ottenere denaro per l'acquisto di droga.

