Maltempo Tajani | Riflettori accesi anche dopo emergenza le ferite rimangono

Dopo le recenti alluvioni che hanno colpito la Sicilia, il ministro Tajani invita a non abbassare la guardia. Anche se l’emergenza sembra sotto controllo, le ferite restano aperte e richiedono ancora attenzione. Tajani annuncia che si sta valutando di chiedere la sospensione della Bolkestein per aiutare le imprese colpite, ma non sono ancora state prese decisioni definitive. La situazione resta difficile e le conseguenze dell’alluvione si fanno sentire ancora oggi.

"Stiamo valutando di chiedere la sospensione della Bolkestein per le imprese siciliane colpite da alluvione. Non accendiamo i riflettori solo quando c'è l'emergenza ma anche dopo perchè le ferite rimangono anche dopo le calamità". Lo ha detto in conferenza stampa il vicepremier Antonio Tajani dopo aver incontrato gli imprenditori con il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani a palazzo d'Orleans, a Palermo.

