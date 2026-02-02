Il maltempo si fa sentire sull’arco prealpino tra Novara e Vercelli. Piogge intense e nevicate a quote più basse del solito stanno creando disagi, soprattutto nelle zone più colpite. Le precipitazioni continuano a essere abbondanti, e i residenti si preparano a possibili ulteriori disagi nelle prossime ore.

Un’intensa perturbazione atlantica sta investendo l’arco prealpino tra Novara e Vercelli, portando piogge diffuse e nevicate a quote più basse del previsto. Tra lunedì 2 e martedì 3 febbraio 2026, il nord del Piemonte, in particolare le aree del novarese e del Verbano Cusio Ossola, è stato colpito da un rapido innalzamento delle precipitazioni, con fenomeni che hanno interessato anche zone a bassa quota. Il fronte freddo ha innescato un rapido calo delle temperature, favorendo la neve anche sotto i 500 metri, in particolare nell’Ossola e in prossimità di Domodossola. A Novara e Verbania, dove il termometro ha toccato i 5-6°C durante il giorno, le precipitazioni si sono presentate in forma di pioggia mista a neve a tratti, con accumuli leggeri in prossimità delle colline. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo sull’arco prealpino: piogge intense e nevicate a quote medio-basse tra Novara e Vercelli

Approfondimenti su Novara Vercelli

Le previsioni meteorologiche indicano un ritorno del maltempo sull'Abruzzo fino all'Epifania, con nevicate anche a quote più basse.

Ultime notizie su Novara Vercelli

