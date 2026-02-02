Maltempo Schifani | Massimo sforzo finanziario per danni da ciclone

Il presidente del Senato, Schifani, ha annunciato che il governo farà il massimo sforzo finanziario per coprire i danni causati dal ciclone. Insieme al ministro Tajani, ha incontrato rappresentanti del settore produttivo per trovare soluzioni e sostenere le imprese colpite. La situazione resta difficile, ma le istituzioni si impegnano a intervenire rapidamente.

(LaPresse) – “Con il ministro Tajani abbiamo incontrato il mondo produttivo per dare un sostegno all’economia in un momento di difficoltà cercando di reagire con il massimo sforzo finanziario. Siamo sicuri che ciascuno farà la propria parte e la presenza del ministro Tajani lo dimostra”. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani con il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a palazzo d’Orleans a Palermo in merito al tema maltempo. Schifani ha poi sottolineato come “stiamo vivendo un momento delicato sotto gli occhi di tutti. La Regione ha fatto e farà la propria parte, abbiamo già stanziato quasi 100 milioni di fondi regionali, siamo pronti a stanziarne altri, anche il governo implementerà il proprio stanziamento” Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

