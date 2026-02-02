Maltempo Sardegna nuova allerta per piogge nella giornata di martedì 3

La Sardegna si prepara ad affrontare un’altra giornata di pioggia e perturbazioni. L’allerta gialla per rischio idrogeologico scatterà alle 12 di martedì 3 febbraio e durerà fino a mezzanotte. Le autorità invitano i cittadini a fare attenzione e a limitare gli spostamenti se possibile. La pioggia potrebbe causare allagamenti e problemi nelle zone più a rischio.

La Sardegna si prepara a un nuovo impatto delle condizioni meteo avverse, con l'attivazione di un'allerta gialla per rischio idrogeologico che scatterà a partire dalle 12 di martedì 3 febbraio e rimarrà in vigore fino alla mezzanotte del giorno successivo. Il sistema di allerta, emesso dalla Protezione Civile regionale, riguarda gran parte del centro-sud e dell'ovest dell'isola, segnalando un'attesa di piogge intense e locali temporali che potrebbero generare fenomeni critici sul versante idrogeologico. Le aree più esposte sono il Cagliaritano, il Sulcis-Iglesiente, l'Oristanese e parti del Campidano, con estensioni verso l'entroterra fino a raggiungere alcune zone del Nuorese.

