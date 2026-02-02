Maltempo persistente sull’Italia | nuovo ciclone in arrivo al Sud dopo Harry
Il maltempo non si ferma in Italia. Dopo il passaggio di Harry, un nuovo ciclone si avvicina al Sud, portando pioggia intensa e venti forti. Le Isole Maggiori e la Calabria si preparano a un weekend difficile, con molte zone che restano sotto acqua e rischi di allagamenti. Le autorità invitano alla massima attenzione e a evitare spostamenti non necessari.
Weekend critico tra Isole Maggiori e Calabria. Il maltempo non concede tregua all'Italia, con condizioni particolarmente difficili al Sud. Nel corso di questo weekend è infatti in transito un nuovo vortice ciclonico tra Sardegna, Sicilia e Calabria, con piogge intense, venti forti e mareggiate che minacciano territori già duramente colpiti dal ciclone Harry. Questo il quadro delineato dagli esperti per oggi, sabato 31 gennaio, e per i giorni successivi. L'analisi dell'esperto. Secondo Lorenzo Tedici, responsabile media di iLMeteo.it, il nuovo vortice interesserà le stesse aree già provate da Harry.
