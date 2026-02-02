Il maltempo non si ferma in Italia. Dopo il passaggio di Harry, un nuovo ciclone si avvicina al Sud, portando pioggia intensa e venti forti. Le Isole Maggiori e la Calabria si preparano a un weekend difficile, con molte zone che restano sotto acqua e rischi di allagamenti. Le autorità invitano alla massima attenzione e a evitare spostamenti non necessari.

Weekend critico tra Isole Maggiori e Calabria. Il maltempo non concede tregua all'Italia, con condizioni particolarmente difficili al Sud. Nel corso di questo weekend è infatti in transito un nuovo vortice ciclonico tra Sardegna, Sicilia e Calabria, con piogge intense, venti forti e mareggiate che minacciano territori già duramente colpiti dal ciclone Harry. Questo il quadro delineato dagli esperti per oggi, sabato 31 gennaio, e per i giorni successivi. L'analisi dell'esperto. Secondo Lorenzo Tedici, responsabile media di iLMeteo.it, il nuovo vortice interesserà le stesse aree già provate da Harry.

Maltempo persistente sull'Italia: nuovo ciclone in arrivo al Sud dopo Harry

Il Sud Italia si trova ad affrontare un episodio di maltempo estremo, con il passaggio del ciclone Harry che sta attraversando la regione.

Il ciclone Harry sta interessando l’Italia, con venti intensi che si stanno rafforzando, specialmente nel sud e nelle zone dello stretto di Sicilia, Sardegna e Ionio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Maltempo, nessuna tregua per l’Italia; Maltempo persistente in Toscana: settimana sotto la pioggia; Maltempo sul sud Sardegna: Le attività più intense in mare; Maltempo sull’Italia, una serie di cicloni porta piogge intense e venti di burrasca fino a febbraio.

Previsioni Meteo 2 e 3 Febbraio: Maltempo e Nevicate Previsti in ItaliaMaltempo in arrivo sull'Italia: previste nevicate e piogge intense tra il 2 e il 3 febbraio. Preparati a condizioni meteorologiche avverse e segui gli aggiornamenti per restare informato. notizie.it

Maltempo sull’Italia, una serie di cicloni porta piogge intense e venti di burrasca fino a febbraiomaltempo italia. Secondo IlMeteo.it la Porta Atlantica resta aperta: precipitazioni diffuse, neve a bassa quota al Nord e raffiche ... italiachiamaitalia.it

Le immagini che arrivano dalla Sicilia in questi giorni, ferita dal maltempo, ci lasciano senza fiato. La forza della natura è immensa, ma c’è qualcosa di ancora più persistente e inquietante che il mare ci restituisce dopo ogni mareggiata. Quello che vedete sul - facebook.com facebook

Le precipitazioni cumulate mostrano un segnale chiaro di maltempo persistente. Mappe #meteo previsionali: ilmeteo.net/mappe-meteorol… x.com