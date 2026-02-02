Il maltempo continua a colpire duramente la zona di Rimini. Le case si sgretolano una dopo l’altra e il paese si trova a fare i conti con una gigantesca frana che ha diviso il territorio. La situazione è critica, con un residente su due che vive in zone a rischio alluvione. La paura cresce tra la gente, mentre le autorità cercano di gestire l’emergenza.

Le case che continuano a crollare, una dopo l’altra. Il paese devastato, spaccato dalla gigantesca frana. Le immagini del disastro di Niscemi stanno facendo il giro del mondo. Il ciclone Harry ha messo in ginocchio Sicilia, Sardegna e Calabria. I danni stimati fin qui superano abbondantemente i 2 miliardi. Un film già visto purtroppo più volte in Romagna, negli ultimi anni. E se è vero che durante la grande alluvione del 2023 la nostra provincia ha subito danni minori rispetto al resto della Romagna, sono tuttora in corso nel Riminese parecchi cantieri per sistemare frane e strade danneggiate tre anni fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maltempo, la mappa dei pericoli. Nel Riminese un residente su due vive nelle zone a rischio alluvione

La frana a Niscemi ha riacceso i timori sul rischio di smottamenti in tutta Italia.

