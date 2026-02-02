Un fronte instabile si avvicina alla Sicilia, portando piogge e vento forte. Le province orientali, tra cui Messina, sono le più colpite. La pioggia inizia a intensificarsi e il vento si fa sentire sempre di più, mentre le autorità mettono in allerta la popolazione. Le strade si allagano e le scuole annunciano chiusure temporanee. La situazione resta in evoluzione, con maltempo che potrebbe durare ancora diverse ore.

Un fronte instabile proveniente dall’ovest sta per investire la Sicilia, portando con sé piogge diffuse e vento forte, in particolare sulle province orientali e a Messina. La situazione meteorologica, secondo l’analisi dell’esperto Lorenzo Badellino, è in continua evoluzione e potrebbe peggiorare nei prossimi giorni. Dopo un inizio settimana con cieli parzialmente nuvolosi e temperature in lieve rialzo grazie ai venti di Scirocco, il quadro si trasformerà rapidamente. Martedì si prevede un temporaneo miglioramento, con cielo velato ma ancora soleggiato in molte zone, mentre le temperature saliranno fino a 21 gradi a Palermo, 19 a Catania e 17 a Messina e Agrigento, grazie a correnti discendenti dai rilievi interni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo in arrivo sulla Sicilia: piogge diffuse e vento forte colpiscono Messina e le province orientali.

Il maltempo continua a colpire l'Italia e si intensifica con onde che arrivano fino a cinque metri sulle coste di Sardegna e Sicilia occidentale.

La perturbazione si sposta verso sud, portando onde alte fino a cinque metri sulla Sardegna e la Sicilia occidentale.

