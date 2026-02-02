Maltempo Calabria Cirillo | Accogliamo Tajani nella casa di tutti i calabresi

Questa mattina a Reggio Calabria si è tenuto un incontro tra il governo, le autorità regionali e i rappresentanti del mondo produttivo. Lo scopo è trovare soluzioni per aiutare la Calabria a riprendersi dai danni causati dall’ultimo maltempo. Il ministro Cirillo ha detto che accoglie con favore la visita di Tajani, definendola un segnale di attenzione verso la regione e i suoi cittadini. Durante l’incontro, si sono discusso di interventi concreti per sostenere le imprese e riparare le infrastrutture danneggiate. Ora si aspetta di capire quali misure

Il presidente del Consiglio regionale: "La presenza del ministro rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il tessuto produttivo calabrese alla luce dei danni provocati dal ciclone Harry" Un momento di confronto diretto tra governo, istituzioni regionali e mondo produttivo per sostenere la ripartenza economica della Calabria colpita dall’emergenza maltempo. È questo il significato dell’incontro che si è svolto oggi nella sala Monteleone del Consiglio regionale, alla presenza del vicepresidente del consiglio e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Maltempo Calabria Emergenza maltempo in Calabria, Cirillo a Roma per una serie di incontri istituzionali Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, si trova a Roma per partecipare a incontri istituzionali riguardanti l’emergenza maltempo che ha interessato la regione. Emergenza maltempo, il ministro Tajani in visita a Reggio Calabria Questa sera a Palazzo Campanella, il ministro Tajani visita Reggio Calabria. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Maltempo in Calabria, le immagini della piena del Fiume Neto vicino Santa Severina (KR) Ultime notizie su Maltempo Calabria Tajani a Reggio Calabria, Cirillo: Confronto tra istituzioni e imprese per ripartireIl Presidente del Consiglio regionale della Calabria ha sottolineato il valore della presenza del Ministro in città. reggiotv.it Maltempo in Calabria, Cirillo a Roma: «Massima sinergia tra istituzioni per sostenere il territorio»Cirillo ha inoltre espresso apprezzamento per l’attenzione dimostrata dal Governo nazionale e, in particolare, da Antonio Tajani ... ilmetropolitano.it , https://www.corrieredellacalabria.it/2026/02/02/emergenza-maltempo-tajani-arriva-a-reggio-calabria-foto/ - facebook.com facebook +++ #MALTEMPO #CALABRIA, VIOLENTA MAREGGIATA A #CANNITELLO: DOMENICA DI PAURA PER LE CASE DEL BORGO | VIDEO x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.