Malafronte passione artigianale e innovazione | lo storico panificio di Pompei compie 120 anni

A Pompei, il panificio Malafronte festeggia 120 anni di attività. Una lunga storia fatta di passione artigianale e voglia di innovare. La bottega, che ha attraversato un secolo e mezzo, continua a essere un punto di riferimento per la comunità. I proprietari raccontano come hanno mantenuto viva la tradizione, introducendo anche idee nuove per restare al passo con i tempi. La festa per questa ricorrenza si prepara tra ricordi e progetti futuri.

Centoventi anni non sono una ricorrenza qualunque. Nel mondo dell’artigianato, e in particolare della panificazione, rappresentano un’eccezione. A tagliare questo traguardo è il Panificio Malafronte, storica realtà di Gragnano che dal 1906 porta avanti una tradizione familiare fatta di passione, sacrificio e qualità. Riconosciuto per l’eccellenza dei suoi prodotti da forno, il panificio è oggi considerato tra i più prestigiosi panifici storici italiani ed è destinatario dell’importante attestazione di qualità “3 Pani Gambero Rosso”. Fondato da Giuseppe Malafronte, il panificio è giunto alla quarta generazione, oggi rappresentata da Adriano, Daniele e Massimiliano Malafronte.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

