Questa mattina è stato firmato ufficialmente l’accordo tra le parti per avviare il progetto ‘Maggiordomo di quartiere e custodi sociali’. L’obiettivo è rafforzare i servizi di assistenza nelle zone più popolose, creando un punto di riferimento per i cittadini. Le prime attività partiranno già nelle prossime settimane, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nelle aree più a rischio.

Approvato l’accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto ’Maggiordomo di quartiere e custodi sociali’. A siglare l’intesa sono stati nei giorni scorsi l’ Asl5, il Comune della Spezia in qualità di capofila dell’Ambito territoriale sociale 18, Mondo Nuovo Caritas e IsforCoop. L’accordo regola le modalità organizzative e le competenze degli enti coinvolti della nuova edizione del progetto, oltre che la procedura di segnalazione alla Asl dei bisogni sanitari e sociali a rilevanza sanitaria riscontrati dagli operatori territoriali. "Il rinnovo del progetto – dice il sindaco Pierluigi Peracchini (foto) – conferma e rafforza un impegno concreto verso le persone e le comunità dei nostri quartieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maggiordomi di quartiere. Intesa rinnovata

Approfondimenti su Maggiordomi Di Quartiere

La Regione Liguria ha rinnovato l’accordo con i vigili del fuoco per combattere gli incendi boschivi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Maggiordomi Di Quartiere

Argomenti discussi: Maggiordomi di quartiere. Intesa rinnovata.

Maggiordomi di quartiere. Intesa rinnovataApprovato l’accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto ’Maggiordomo di quartiere e custodi sociali’. A siglare l’intesa ... lanazione.it

I maggiordomi di quartiereIn autunno l’apertura di 18 sportelli del maggiordomo di quartiere in tutta la Liguria per il sostegno e l’ascolto di famiglie e soggetti deboli attraverso la creazione di punti di prossimità. Dopo ... lanazione.it

Da anni il portale VivoinBarriera VivoinAurora rende visibili e accessibili le iniziative culturali del territorio. Anche questo concerto fa parte della programmazione che anima il quartiere. Concerto Duo di Chitarre – 6 + 6 per la Musica Sabato 7 febbraio 2026, or - facebook.com facebook