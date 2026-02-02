Ma quanto è rock Orietta

Orietta Berti torna a far parlare di sé, ma questa volta per un motivo diverso dal solito. In un mondo che cerca continuamente la nuova star, la cantante emiliana sembra rimanere fedele al suo stile, senza cercare di inseguire mode passeggere. La scena musicale si confronta con un nome che, invece di essere all’avanguardia, continua a portare avanti la sua carriera con compostezza e autenticità. La domanda che tutti si fanno è se questa sua coerenza riuscirà a conquistare anche le nuove generazioni.

Tutti a cercare la nuova rivelazione, il fenomeno che spacca tutto, il cantante che cambia lo scenario. Poi però ci si accorge che Orietta Berti (foto), che a giugno compirà 83 anni, è più rockstar di tante rockstar, più anticonformista dei più anticonformisti e, diciamolo, più ribelle di tanti presunti masanielli che poi sono più conformisti di un impiegato del catasto (con tutto il rispetto). Si è capito anche l'altro giorno a Radio2 Social Club, lo spazio prezioso condotto da Luca Barbarossa con Ema Stokholma dal lunedì al venerdì dalle 10.35 alle 12. Voce da usignolo, Orietta Berti ha fatto i conti per decenni con lo snobismo di tanta critica eppure oggi vive e lotta insieme a noi a bordo di una autoironia e di una leggerezza che sono un vero antidoto all'ansia di questi tempi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

