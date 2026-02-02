Ma avete visto la frecciatina di Iannone a Elodie? C’è aria di tensione dopo l’addio!

Dopo settimane di silenzio, la tensione tra Andrea Iannone ed Elodie sembra aumentare. I fan notano una frecciatina di Iannone, che sembra puntare ancora sulla loro rottura. Nessuna conferma ufficiale, ma il clima tra i due resta caldo e difficile da ignorare.

Negli ultimi tempi il silenzio di Elodie e Andrea Iannone sulla loro relazione ha fatto molto più rumore di qualsiasi dichiarazione ufficiale. Nessuna conferma, nessuna smentita, ma una serie di segnali social che sembrano raccontare una storia ormai arrivata al capolinea. E proprio da uno di questi dettagli, apparentemente secondari, nasce il sospetto che tra i due non ci sia solo distanza, ma anche qualche parola non detta che pesa più di altre. La frecciatina di Andrea Iannone a Elodie. A riaccendere il gossip è stato un recente post condiviso da Andrea Iannone sui social. Il pilota ha accompagnato un carosello di immagini della sua quotidianità con la didascalia « Day by day », ma a colpire davvero è stato uno degli scatti inseriti, contenente una frase che molti hanno letto come un messaggio tutt’altro che casuale: « Le donne vanno e vengono ma la vita non ti premia due volte con una brava donna ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

