Lutto enorme in Italia | proprio lui L’addio addolorato dei colleghi

Il giornalismo italiano piange la perdita di Fabio Scuto, uno dei suoi giornalisti più rispettati. È morto a 68 anni, lasciando un vuoto enorme tra colleghi e amici. La sua morte ha colpito profondamente chi lo conosceva e apprezzava il suo lavoro, sempre puntuale e preciso nel raccontare gli eventi internazionali.

Il giornalismo italiano è in lutto per la scomparsa di Fabio Scuto. Il cronista, considerato una delle firme più autorevoli e attente nel racconto degli scenari internazionali, è morto all’età di 68 anni. Nel corso della sua carriera ha seguito per decenni alcuni dei passaggi più delicati della storia recente tra Medio Oriente e Nord Africa, mantenendo un approccio rigoroso e basato sull’osservazione diretta. Scuto amava presentarsi come “giornalista e viaggiatore”, definizione essenziale che sintetizzava un percorso professionale costruito sul campo, tra conflitti, trasformazioni politiche e società in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

