Un incidente sulla ciclabile davanti al centro sportivo di San Possidonio ha strappato alla vita il piccolo Hao Zhe Hu, di appena sei anni. La comunità si stringe intorno alla famiglia, portando fiori e mantenendo il silenzio in segno di rispetto. I residenti si sono riuniti in silenzio, ancora sotto shock per la perdita improvvisa del bambino.

Un bimbo di sei anni, Hao Zhe Hu, ha perso la vita sabato pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sulla ciclabile davanti al centro sportivo di San Possidonio. L’auto guidata dal padre, ancora ricoverato in condizioni gravissime, è uscita di strada e si è schiantata contro una Bmw, sbalzandosi per diversi metri. Nonostante l’intervento tempestivo del 118, non è stato possibile salvare la vita del piccolo, che era seduto sul sedile posteriore. La madre, lo zio e il fratello maggiore, Silvio, ventiduenne, hanno vegliato tutta la notte accanto al corpo del bambino, trasferito nelle camere ardenti di Concordia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lutto a San Possidonio: il ricordo del bimbo Hao tra fiori e silenzi commossi, comunità unita nel dolore.

Approfondimenti su Hao Zhe Hu

San Possidonio piange ancora il piccolo Hao, morto in un incidente che ha scioccato tutta la comunità.

Un incidente frontale a San Possidonio si è rivelato tragico.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Hao Zhe Hu

Argomenti discussi: San Possidonio piange il piccolo Hao. Fiori bianchi sul luogo della tragedia. Psicologa e sindaca tra i compagni; San Possidonio in lacrime per il piccolo morto nello schianto: un paese sotto choc; Incidente mortale a San Possidonio, perde la vita un bambino; È morto Fulvio Testi, consigliere comunale di Medolla: aveva 54 anni.

San Possidonio piange il piccolo Hao. Fiori bianchi sul luogo della tragedia. Psicologa e sindaca tra i compagniTutta la comunità in lutto per Hao Zhe Hu, di 6 anni. Auto sbalzata di alcune decine di metri nell’impatto. Il fratello: Viviamo qui da vent’anni, accompagnava spesso e volentieri papà. Il genitore ... msn.com

SAN POSSIDONIO, SCHIANTO FRONTALE: MUORE UN BAMBINO, GRAVE IL PADRESono ancora gravissime le condizioni del padre del bambino deceduto ieri a seguito di un terribile schianto a San Possidonio. Due auto si sono scontrate frontalmente. Il piccolo, di appena sei anni, n ... tvqui.it

San Possidonio sotto choc dopo la tragedia: lo schianto frontale tra un Suv e una Bmw. Il padre resta ricoverato in gravi condizioni. La sindaca Veronica Morselli porta un mazzo di fiori in segno di vicinanza. Quel banco vuoto alla scuola primaria - facebook.com facebook

#Incidente a #SanPossidonio: #morto un bimbo di 6 anni, grave il papà - #Video x.com