Lutto a San Benedetto Addio a Rosa Gambini era da poco centenaria

A San Benedetto è morto Rosa Gambini, la storica collaboratrice delle scuole Manzoni. Aveva appena compiuto 100 anni. La notizia ha colpito la comunità, che ricorda la sua dedizione e il suo sorriso. La città si prepara a salutare una figura amata da tanti studenti e insegnanti.

E’ morta a cento anni Rosa Gambini, storica collaboratrice scolastica delle scuole Manzoni di San Benedetto. Pochi mesi fa aveva festeggiato il secolo di vita. Cresciuta in una famiglia di sette figli, aveva vissuto gli anni difficili della Seconda Guerra Mondiale, affrontando fin da giovane sacrifici e responsabilità. La sua esistenza fu segnata dalla perdita del marito, capitano del motopesca ’Madonna di San Giovanni’, scomparso in mare, tragedia che la rese vedova a soli 31 anni. Con grande forza e dignità aveva cresciuto da sola i due figli, continuando a lavorare per tutta la vita. Dopo aver gestito un negozio di alimentari e prestato servizio in magazzini, è stata a lungo storica collaboratrice scolastica nelle scuole ’Manzoni’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lutto a San Benedetto. Addio a Rosa Gambini, era da poco centenaria Approfondimenti su San Benedetto Addio Lutto a Salerno, addio alla centenaria Giuseppina De Crescenzo A Salerno si piange la perdita di Giuseppina De Crescenzo, centenaria madre della presidente del Comitato di Quartiere San Francesco, Laura Vitale. Poggio in lutto, addio a Rina Paoletti: era l'anima della storica piadineria “Da Rina” Ancona piange la scomparsa di Rina Paoletti, figura centrale della storica piadineria “Da Rina”. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su San Benedetto Addio Argomenti discussi: Lutto a San Benedetto. Addio a Rosa Gambini, era da poco centenaria; San Benedetto piange l’ex consigliere regionale Peppe Giorgini; Addio a Peppino Giorgini, ex consigliere regionale M5S di San Benedetto: in prima linea nelle battaglie per l’ambiente; Si schiantano in auto e distruggono una ferramenta a San Benedetto Po: feriti due ventenni. San Benedetto in lutto, addio al super tifoso SpartacoSpartaco è venuto a mancare all’età di soli 55 anni: una notizia che ha profondamente colpito la comunità di San Benedetto ... centropagina.it Addio a Peppino Giorgini, ex consigliere regionale M5S di San Benedetto: in prima linea nelle battaglie per l’ambienteSAN BENEDETTO Lutto nel mondo politico rivierasco. E’ morto, all’età di 72 anni, l’esponente ed ex consigliere regionale ... msn.com San Benedetto del Tronto , fascino notturno !!! - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.