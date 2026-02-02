Un italiano, Vincenzo Iozzo, compare nei documenti rilasciati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, collegato alle reti digitali del potere e ai documenti di Epstein. La sua figura non è famosa, ma ora il suo nome finisce sotto i riflettori, al centro di un’indagine che coinvolge più paesi.

Tra i documenti rilasciati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e ora al centro dell’attenzione globale, compare il nome di un italiano che non ha mai fatto parte del novero dei celebrità: Vincenzo Iozzo. Il suo cognome appare in una serie di email e archivi collegati al caso Jeffrey Epstein, in cui sono citati contatti, collaborazioni e scambi di informazioni con figure del mondo finanziario, tecnologico e politico. Il fatto ha generato un’ondata di domande: chi è questo uomo, e perché il suo nome è legato a un’indagine che ha scosso il mondo occidentale? Iozzo non è un personaggio pubblico per la sua visibilità mediatica, ma per la sua posizione di rilievo nel settore della sicurezza informatica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’uomo dietro le email: chi è l’italiano legato ai documenti di Epstein e alle reti digitali del potere

Sono stati pubblicati nuovi documenti relativi a Jeffrey Epstein.

Il Dipartimento di Giustizia americano ha pubblicato oggi tre milioni di documenti finora nascosti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Trump firma la legge sulla divulgazione dei dossier Epstein: scontro aperto con i Democratici

Bill Gates citato negli Epstein files: l'antibiotico da dare di nascosto alla moglie tradita e il ricatto finale del pedofilo. Nelle carte di Epstein nuove accuse al pioniere di Microsoft. *** L’«automail» inviata nel 2013 da Jeffrey Epstein a sé stesso nel quale parla facebook

Il procuratore generale aggiunto statunitense Todd Blanche ha ammesso che il ministero ha escluso dagli Epstein Files le immagini che mostravano “morte, abusi fisici o ferite”. Tutto questo mentre, dalle email pubblicate, emergono crescenti riscontri su pr x.com