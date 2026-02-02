L’uomo dietro le email | chi è l’italiano legato ai documenti di Epstein e alle reti digitali del potere
Un italiano, Vincenzo Iozzo, compare nei documenti rilasciati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, collegato alle reti digitali del potere e ai documenti di Epstein. La sua figura non è famosa, ma ora il suo nome finisce sotto i riflettori, al centro di un’indagine che coinvolge più paesi.
Tra i documenti rilasciati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e ora al centro dell’attenzione globale, compare il nome di un italiano che non ha mai fatto parte del novero dei celebrità: Vincenzo Iozzo. Il suo cognome appare in una serie di email e archivi collegati al caso Jeffrey Epstein, in cui sono citati contatti, collaborazioni e scambi di informazioni con figure del mondo finanziario, tecnologico e politico. Il fatto ha generato un’ondata di domande: chi è questo uomo, e perché il suo nome è legato a un’indagine che ha scosso il mondo occidentale? Iozzo non è un personaggio pubblico per la sua visibilità mediatica, ma per la sua posizione di rilievo nel settore della sicurezza informatica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
