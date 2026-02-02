L’UniFortunato Volley Benevento vince e sale al secondo posto

La UniFortunato Volley Benevento sale al secondo posto della classifica dopo aver vinto senza problemi contro i Koala Mignon di San Giuseppe Vesuviano. La partita, valida per la tredicesima giornata di campionato, si è conclusa con un chiaro 3-0, con set dominati 25-17, 25-16 e 25-18. La squadra di Benevento ha mostrato una buona forma e ha consolidato la sua posizione in classifica, lasciando poco spazio agli avversari.

Tempo di lettura: 2 minuti Vittoria netta e mai in discussione per la UniFortunato Volley Benevento che, nella tredicesima giornata di campionato, supera al Rampone I Koala Mignon di San Giuseppe Vesuviano con un rotondo 3-0 (25-17, 25-16, 25-18). Una gara sempre in controllo per le giallorosse, che fin dalle prime battute hanno imposto ritmo e qualità di gioco, senza mai permettere alle ospiti, ultime in classifica, di entrare realmente in partita. L'Accademia ha gestito con maturità ogni fase del match, mostrando solidità in tutti i fondamentali e un'ottima continuità di rendimento per l'intero arco dell'incontro.

