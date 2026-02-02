L’ultimo regalo a Nicholas Tre donazioni in un mese

Nicholas ha compiuto 97 anni e si è svegliato nella sua casa di Bodega Bay, in California. La mattina, ha trovato una serie di messaggi di auguri che gli sono stati lasciati da amici e parenti. In un mese, ha ricevuto tre donazioni, un gesto che lo ha molto sorpreso e commosso. Ora, aspetta di scoprire cosa gli riserverà il futuro.

L’altro giorno (il 31 gennaio), quando si è svegliato nella sua casa di Bodega Bay, in California, compiendo i suoi “primi” 97 anni, ha trovato ad attenderlo diversi messaggi di auguri. Uno arrivava da un minuscolo paesino della Brianza, Giussano, dove lui - Reginald Green - è stato almeno 15 volte. E dove hanno dedicato il parchetto cittadino a suo figlio Nicholas, il bimbo di 7 anni morto sotto gli spari di due rapinatori mentre la famiglia Green si trovava in vacanza in Italia. La scelta dei genitori di Nicholas di donare gli organi del figlio (9 vite salvate) cambiò il corso della storia, portando l’Italia da allora a triplicare il numero di donazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’ultimo regalo a Nicholas. Tre donazioni in un mese Approfondimenti su Nicholas BodegaBay La volontaria dell’hospice l’allenatore e l’ex scugnizzo: tre donazioni in un mese Toyvian 3 Set Adorabili Baby Mile Cards: Mese Intero Mese Di Nascita Compleanno Carte in Legno Indicatore Settimane Per La Crescita Del Bambino Celebrazione 12 Pezzi * 3 – idea regalo inter Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Nicholas BodegaBay Argomenti discussi: L’ultimo regalo a Nicholas. Tre donazioni in un mese; L’ultimo regalo per Enrico, morto a 48 anni; L’ultimo regalo della Fornero per l’età pensionabile; Gasperini: Ora il campionato è prioritario, meglio evitare i playoff. San Valentino, idee regalo per lui e per lei sotto i 20 euroRegali accessibili, scelti con criterio, possono raccontare attenzione e cura anche con un budget contenuto. Basta puntare su oggetti utili, dettagli personali e piccoli piaceri quotidiani, per lui e ... corriere.it Maisons du Monde: tante idee regalo per San Valentino a meno di 15 euroPhoto by Maisons du MondeDa Maisons du Monde non mancano diverse idee regalo a ... msn.com Catanzaro, Pandolfi in partenza, al suo posto sondaggio per Nicholas Bonfanti: Si attendono novità importanti circa il futuro di Luca Pandolfi che dovrebbe essere lontano da Catanzaro, mezza Serie C ha messo nel mirino l'attaccante giallorosso che aspetta p - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.