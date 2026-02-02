L’ultima bravata in video Si lanciano col parapendio dalla cima dell’eco-mostro

Domenica notte, intorno all’una e un quarto, una persona si è lanciata col parapendio dalla cima dell’Eco-Mostro. Le finestre del palazzone sono vuote, come le orbite di un cadavere, e dall’edificio si vede una figura umana che si proietta nel buio. La scena è stata ripresa in un video che sta facendo il giro sui social. Ora si cerca di capire chi si trovi dietro a questa bravata e se ci siano rischi o conseguenze per chi ha deciso di mettere in scena questa impresa estrema.

Domenica notte. Ore una e un quarto circa. Dalle finestrone vuote come le orbite di un cadavere del palazzone si affaccia una figura umana. Sembrerebbe di giovane età. E spicca il volo, con un parapendio tricolore. Le luci segnaletiche montate sull'edificio per evitare che qualche velivolo non lo veda e finisca con lo sbatterci contro fanno da cornice. Il giovane plana dolcemente fino a terra. Le luci di qualche automobile ferma nel parcheggio fa capire che qualcuno sia lì apposta per vederlo e riprenderlo. Questo video scioccante è arrivato alla nostra redazione da un lettore che ha ripreso tutto.

