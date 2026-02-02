Luke perry Siamo squadra Bello essere qui

Luke Perry si gode la vittoria contro Milano e il quarto posto in classifica. Il giocatore è stato uno dei protagonisti della partita, presente costantemente nella metà campo avversaria. Dopo il match, Perry ha detto:

Elogiato dal tecnico avversario, presenza costante e di altissimo livello nella metà campo di Modena, Luke Perry (foto) si gode la vittoria con Milano e il quarto posto in classifica. Ma soprattutto i complimenti di Roberto Piazza, che leggete qui a fianco: "Davvero bello sentire queste parole da parte di un allenatore con così tanta esperienza e con una carriera di quel tipo alle spalle – le parole del libero della Valsa Group –. Roberto Piazza per me da sempre è uno dei migliori, lo stimo tantissimo, è splendido sentire certe parole. Però ci tengo a sottolineare che siamo una squadra, lavoriamo sempre insieme come un gruppo e per me è bello far parte di questa avventura". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

