Luci d’Artista inizia smontaggio | non si spenga la città

A Salerno, le Luci d’Artista sono già in fase di smontaggio. La città si prepara alla fine di questa edizione, che avrebbe dovuto celebrare i vent’anni dell’evento, ma che invece si presenta con luci fioche e un’atmosfera meno spettacolare del solito. Molti visitatori sono rimasti delusi, perché l’edizione 20252026 non ha nemmeno sfiorato le aspettative, lasciando l’impressione che le luci non si siano mai realmente accese. La città si muove, ma il ricordo di questa stagione luminosa sembra già

Tempo di lettura: 2 minuti Chi si aspettava uno splendore speciale in occasione dei vent’anni di Luci d’Artista è rimasto certamente deluso perché l’edizione 2025 2026 del principale evento turistico ospitato nella città di Salerno sarà ricordata come quella che non si è mai accesa del tutto. E non è solo un riferimento al fatto che l’istallazione hanno continuato a dare problemi, rendendo necessario continui e frequenti interventi da parte dei manutentori della SIM Luce, l’azienda che aveva vinto la gara d’appalto, strappandola alla decennale Iren, ma anche perché su più fronti, nonostante i numeri e i sold out decantati, le tasse di soggiorno da record, la sensazione sulla pelle è che la manifestazione abbia ormai raggiunto la sua maturità e come tutti i prodotti di mercato necessita di innovazioni per poter essere rilanciata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

