L’attore Luca Argentero si prepara a lasciare il ruolo di Doc, anche se solo temporaneamente. Con la nuova serie di Netflix, in arrivo il 10 febbraio, Argentero interpreta un personaggio diverso dal suo solito ruolo medico, più distante dall’immagine rassicurante a cui aveva abituato il pubblico. Insieme a Giulia Michelini e Caterina Forza, si immerge in una storia che promette sorprese e novità.

Argentero, che spera che la gente associ sempre il suo volto a Doc («È una serie che potrebbe andare avanti all’infinito», afferma e, perciò, anche con qualcuno che potrebbe prendere il suo posto, come accaduto con Don Matteo), non ha sentito il peso di doversi confrontare con un cult italiano come Veloce come il vento, sempre di Rovere, visto che lo show presenta alcune similitudini, ma non ne è il remake. Il film, uscito nel 2016, è di fatto un racconto ambientato anche questo nel mondo dei circuiti, ma con le due storie che si distanziano l’una dall’altra partendo dai personaggi principali che nel lungometraggio erano interpretati da Stefano Accorsi e Matilda De Angelis. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Luca Argentero: «Appendo il camice di Doc, ma per poco. Con Motorvalley interpreto un personaggio non consolatorio»

Approfondimenti su Luca Argentero

Luca Argentero torna in tv con la serie Netflix Motorvalley.

Motorvalley approda su Netflix, portando sullo schermo una nuova serie dedicata al mondo delle corse.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Luca Argentero

Luca Argentero: «Sarò un pilota in cerca di riscatto, ma non rinnego il camice di Doc. Il paragone con Stefano Accorsi? Non sono competitivo»Luca Argentero cambia pelle. Dopo aver fatto innamorare più di una generazionene indossando i rassicuranti panni di Doc, ... msn.com

Luca Argentero: Altro che Brad Pitt in F1, in Motorvalley sono un antieroeSu Netflix dal 10 febbraio, sei puntate ambientate in pista nel GT. La serie diretta da Matteo Rovere girata a Monza, Imola, Mugello e Vallelunga ... msn.com

Oggi è stata presentata la nuova serie MOTORVALLEY, con protagonisti Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza, prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia (società del gruppo Banijay) con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. In arrivo dal - facebook.com facebook

Dal finale di Bridgerton 4 alla serie adrenalinica Motorvalley con Luca Argentero, a Io sono Rosa Ricci x.com