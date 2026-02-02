Lotto doppia vincita da oltre 57mila euro a Genova

La fortuna ha sorriso a Genova con due vincite da oltre 57mila euro nel concorso di sabato 31 gennaio. I vincitori si sono portati a casa una somma importante, mentre i numeri vincenti hanno fatto felici diversi scommettitori. La città si prepara ora a festeggiare questa doppia buona notizia.

La dea bendata bacia la città di Genova, come riporta Agipronews,, nel concorso di sabato 31 gennaio a Genova sono state registrate vincite per un totale di 57.500 euro. La vincita più alta del concorso è pari a 32.500 euro ed è arrivata grazie all’opzione ‘Oro’; a questa, se ne aggiunge una seconda da 25mila euro grazie all’ambo 4-25 sulla ruota ligure. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 132,8 milioni da inizio 2026.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Lotto Genova

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Lotto Genova

Argomenti discussi: Gioca un terno secco da 3 euro sulla ruota di Cagliari: la Dea bendata lo premia con una vincita a 5 cifre; Lotto e Superenalotto, la riforma: regole e tassa sulla fortuna, che percentuale andrà al Fisco; Doppia vincita a Novara tra Lotto e SuperEnalotto; Gratta e Vinci, pioggia di milioni sulla Lombardia. Ecco come e dove riscuotere.

Lotto, doppia vincita da oltre 57mila euro a GenovaLa vincita più alta del concorso è pari a 32.500 euro ed è arrivata grazie all’opzione ‘Oro’; a questa, se ne aggiunge una seconda da 25mila euro grazie all’ambo 4-25 sulla ruota ligure. L'ultimo ... genovatoday.it

Calabria, doppia vincita da 20mila euro al 10eLotto: premi anche al LottoLa Calabria festeggia con il 10eLotto e il Lotto nei concorsi di sabato 31 gennaio. Come riporta Agipronews, nel 10eLotto sono stati centrati due premi da 20mila euro ciascuno: il primo a Gioia Tauro, ... zoom24.it

Fregona, colpo di fortuna al Lotto: gioca 12 euro e ne vince 26 mila facebook

Nuova aggiudicazione #webuild: Contratto da €531 Mln per il Lotto 1 della Strada Statale #SS106 Jonica, Infrastruttura strategica per la mobilità della Calabria e del #SudItalia. Commissionato da @StradeAnas (Gruppo FS), il Lotto 1 prevede la realizzazione x.com