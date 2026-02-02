Loro sono pronti ad amare… Oroscopo Paolo Fox classifica della settimana Chi è al top

Questa settimana, Paolo Fox ha aggiornato la sua classifica dell’oroscopo, svelando chi si trova al top e chi invece deve fare attenzione. Le previsioni si muovono tra momenti di cautela e occasioni di riscatto, segnando una prima decade di ottobre che promette sorprese per diversi segni.

L’appuntamento con gli astri si rinnova anche in questa prima decade del mese, portando con sé previsioni che oscillano tra la prudenza e il riscatto. Durante il consueto spazio all’interno della trasmissione di Rai 2 I Fatti Vostri, l’astrologo Paolo Fox ha delineato il quadro zodiacale per la settimana che va dal 2 all’8 febbraio 2026. Non è un inizio col botto per tutti: secondo l’esperto, i prossimi giorni saranno caratterizzati da una diffusa sensazione di stanchezza che colpirà diversi settori dello Zodiaco. Molti potrebbero riscoprirsi nervosi o sottotono, con un’operatività che risulterà decisamente più lenta del previsto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Ecco le previsioni settimanali di Paolo Fox per il periodo dal 26 gennaio al 1° febbraio 2026.

