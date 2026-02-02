Lorenzo Dei Meneghetti narcoboss chioggiotto arrestato in Colombia | la fuga nel 2023 il blitz e la cattura La vita nella villa con piscina e le auto di lusso
Lorenzo Dei Meneghetti, il narcoboss di Chioggia, è stato catturato in Colombia dopo anni di fuga. La polizia ha fatto irruzione nella villa isolata a Santa Marta il 30 gennaio e lo ha arrestato. La sua vita tra auto di lusso e piscina si è conclusa con il blitz delle forze dell’ordine.
CHIOGGIA - Dopo anni di latitanza il narcotrafficante Lorenzo Dei Meneghetti è stato arrestato il 30 gennaio in una villetta isolata a Santa Marta, in Colombia. L'uomo,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Approfondimenti su Lorenzo Dei Meneghetti
Lorenzo Dei Meneghetti, narcos chioggiotto arrestato in Colombia: la fuga nel 2023, il blitz e la cattura. La vita nella villa con piscina e le auto di lusso
Lorenzo Dei Meneghetti, il narcos di Chioggia, è stato catturato dopo mesi di fuga.
Lorenzo Dei Meneghetti, narcotrafficante chioggiotto arrestato in Colombia: la fuga nel 2023 con il treno e la nave mercantile, poi il blitz e la cattura
Dopo anni di latitanza, Lorenzo Dei Meneghetti, il narcotrafficante di Chioggia, è stato catturato a Santa Marta, in Colombia.
Ultime notizie su Lorenzo Dei Meneghetti
Argomenti discussi: Lorenzo Dei Meneghetti, narcotrafficante chioggiotto arrestato in Colombia: la fuga nel 2023, poi il blitz nella villetta isolata con...
Lorenzo Dei Meneghetti, narcoboss chioggiotto arrestato in Colombia: la fuga nel 2023, il blitz e la cattura. La vita nella villa con piscina e le auto di lussoCHIOGGIA - Dopo anni di latitanza il narcotrafficante Lorenzo Dei Meneghetti è stato arrestato il 30 gennaio in una villetta isolata a Santa Marta, in Colombia. ilgazzettino.it
Lorenzo Dei Meneghetti, narcotrafficante chioggiotto arrestato in Colombia: la fuga nel 2023 con il treno e la nave mercantile, poi il blitz e la...CHIOGGIA - Dopo anni di latitanza il narcotrafficante Lorenzo Dei Meneghetti è stato arrestato a Santa Marta, in Colombia. msn.com
Quel che vedete nella foto è una delle cose più grottesche e inquietanti della storia recente. Nell’affresco appena restaurato nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, a Roma, al posto di un angelo, è stato riprodotto il volto nientemeno che della Presidente del C facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.