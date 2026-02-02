Lorenzo Dei Meneghetti narcoboss chioggiotto arrestato in Colombia | la fuga nel 2023 il blitz e la cattura La vita nella villa con piscina e le auto di lusso

Lorenzo Dei Meneghetti, il narcoboss di Chioggia, è stato catturato in Colombia dopo anni di fuga. La polizia ha fatto irruzione nella villa isolata a Santa Marta il 30 gennaio e lo ha arrestato. La sua vita tra auto di lusso e piscina si è conclusa con il blitz delle forze dell’ordine.

CHIOGGIA - Dopo anni di latitanza il narcotrafficante Lorenzo Dei Meneghetti è stato arrestato il 30 gennaio in una villetta isolata a Santa Marta, in Colombia. L'uomo,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

