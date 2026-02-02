L’operazione Pesaro scuote il Pd | il ruolo centrale di un nome sorpresa fa ribaltare i giochi politici regionali

L’assemblea del Pd ad Ancona si è trasformata in una sorpresa totale. Un intervento a sorpresa ha cambiato le carte in tavola, mettendo in crisi i piani dei vertici regionali. Un nome sconosciuto fino a poco prima si è preso il centro della scena, ribaltando le strategie e lasciando tutti senza parole. La politica locale si prepara a nuovi sviluppi.

L’assemblea regionale del Partito Democratico svoltasi ad Ancona ha subìto una scossa improvvisa e inaspettata, con un intervento che ha messo in crisi i piani dei vertici del partito. Il fulcro del dibattito non è stato un nome noto del panorama politico regionale, né un esponente di spicco del Pd, ma Giuseppe Barone, detto Pino, 74 anni, ingegnere e iscritto alla sezione del Pd di Pesaro denominata “Villa Fastiggi”. Il suo intervento, breve ma incisivo, ha catalizzato l’attenzione di tutti i presenti. Barone, ex segretario del Partito Repubblicano Italiano e assessore a Montelabbate per due mandati, ha letto una mozione che chiedeva il rinnovo delle segreterie provinciali, in particolare per Pesaro-Urbino, ritenute ormai scadute. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’operazione Pesaro scuote il Pd: il ruolo centrale di un nome sorpresa fa ribaltare i giochi politici regionali. Approfondimenti su Pesaro Centro Nei sondaggi politici dopo le regionali Fratelli d’Italia trionfa: cresce anche il Pd, al 22,3% Pd: la rosa c’è, il nome ancora no. Tenti e Ceccarelli avanti a tutti. Caccia a un candidato a sorpresa Il Partito Democratico si trova in una fase di incertezza nella corsa al candidato sindaco, con Tenti e Ceccarelli in testa, ma senza un nome definito. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Vado, colpo in canna: l'interesse per Bonotto scuote il mercato - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.