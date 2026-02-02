Lookman sfumato al Napoli | Atalanta incassa 40 milioni dall’Atletico

L’Atalanta ha incassato 40 milioni di euro dall’Atletico Madrid, che ha acquistato Ademola Lookman. Il Napoli aveva tentato di portarlo in biancoazzurro, ma alla fine l’affare si è sgonfiato. La società bergamasca ora si gode il ricavato di questa operazione, mentre i nerazzurri di Madrid hanno puntato forte sul talento inglese. La trattativa tra i partenopei e il giocatore si è complicata, e così l’Atalanta ha visto sfumare la chance di cederlo ai campani.

Il Napoli ha seguito a lungo la pista che portava a Ademola Lookman, ma le richieste economiche dell'Atalanta hanno sempre rappresentato un ostacolo difficile da superare. "Il Napoli ha atteso fino alla fine l'Atalanta e un segnale da Percassi: l'obiettivo dei nerazzurri era liberarsi di Lookman. Su cui il Napoli ci ha provato in ogni maniera. Ma i bergamaschi volevano 40 milioni di euro ed è quello che, alla fine, sono riusciti a ottenere dall'Atletico Madrid (che pochi giorni fa aveva ceduto Raspadori proprio al club di Percassi). A quel punto, Sulemana viene messo fuori mercato, tant'è che ieri è pure sceso in campo nel derby lombardo con il Como.

