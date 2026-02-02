L’Atletico Madrid ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Ademola Lookman dall’Atalanta. L’esterno offensivo lascia Bergamo dopo aver firmato un contratto con i Colchoneros per circa 40 milioni di euro, bonus inclusi. La trattativa si è conclusa rapidamente e ora il giocatore si prepara a iniziare una nuova avventura in Spagna.

L’ Atletico Madrid ha chiuso per Ademola Lookman: l’esterno offensivo lascia l’ Atalanta a titolo definitivo per una cifra complessiva di 40 milioni di euro, con una parte legata a bonus. L’accordo è stato definito nelle ultime ore, dopo il sì del giocatore al progetto di Diego Simeone, che gli garantirà 6 milioni a stagione, bonus compresi. L’annuncio ufficiale. La cessione è stata resa pubblica direttamente dal club bergamasco sui propri canali: «Ademola Lookman ceduto a titolo definitivo all’Atletico Madrid. Grazie di tutto e in bocca al lupo per il tuo futuro!». Un saluto che chiude un capitolo importante e certifica una valutazione pienamente soddisfatta per la società nerazzurra. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Lookman all’Atletico Madrid: ufficiale la cessione dall’Atalanta

Approfondimenti su Lookman Atletico Madrid

L’Atalanta sta per incassare una cifra importante dalla cessione di Lookman all’Atletico Madrid.

Lukman non giocherà contro il Como domenica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

È TUTTO VERO. È IL GIORNO PIÙ BELLO DEL MONDO. NICO GONZALEZ È DELL'ATLETICO MADRID PER 34 MILIONI

Ultime notizie su Lookman Atletico Madrid

Argomenti discussi: Lookman, telenovela finita: va all'Atletico Madrid; Lookman all'Atletico Madrid: i dettagli dell'ultima offerta che ha convinto il calciatore; Lookman all'Atletico Madrid, l'annuncio: Accordo con l'Atalanta, ora visite mediche e firma; Lookman all’Atletico Madrid, è quasi fatta: i dettagli.

Atletico Madrid, ufficiale il colpo Lookman: i dettagli dell'affareL'attaccante nigeriano, acquistato dall'Atalanta nel rush finale di questo calciomercato, ha firmato con i Colchoneros di Simeone fino al giugno 2030 ... corrieredellosport.it

Atalanta, ceduto Lookman all'Atletico Madrid a titolo definitivo. Il comunicatoAdemola Lookman è ufficialmente un giocatore dell'Atletico Madrid. Ad annunciarlo è stata l'Atalanta con il seguente comunicato. tuttomercatoweb.com

ungiyar Atletico Madrid ta sanar da aukar an wasan Najeriya, Ademola Lookman daga Atalanta. Mai shekara 28 ya sanya hannu kan yarjejeniyar da za ta kai 2030, kuma ya bayyana godiyarsa ga tsohuwar ungiyarsa ta Atalanta bisa damar da ta ba shi. - facebook.com facebook

Ademola Lookman ceduto a titolo definitivo all’Atletico Madrid. Grazie di tutto @Alookman_ e in bocca al lupo per il tuo futuro! Ademola Lookman has joined Atletico de Madrid on a permanent transfer. Thank you for everything and best of luck in the future, x.com