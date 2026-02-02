Lookman all’Atletico Madrid | ufficiale la cessione dall’Atalanta

L’Atletico Madrid ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Ademola Lookman dall’Atalanta. L’esterno offensivo lascia Bergamo dopo aver firmato un contratto con i Colchoneros per circa 40 milioni di euro, bonus inclusi. La trattativa si è conclusa rapidamente e ora il giocatore si prepara a iniziare una nuova avventura in Spagna.

L’ Atletico Madrid ha chiuso per Ademola Lookman: l’esterno offensivo lascia l’ Atalanta a titolo definitivo per una cifra complessiva di 40 milioni di euro, con una parte legata a bonus. L’accordo è stato definito nelle ultime ore, dopo il sì del giocatore al progetto di Diego Simeone, che gli garantirà 6 milioni a stagione, bonus compresi. L’annuncio ufficiale. La cessione è stata resa pubblica direttamente dal club bergamasco sui propri canali: «Ademola Lookman ceduto a titolo definitivo all’Atletico Madrid. Grazie di tutto e in bocca al lupo per il tuo futuro!». Un saluto che chiude un capitolo importante e certifica una valutazione pienamente soddisfatta per la società nerazzurra. 🔗 Leggi su Como1907news.com

