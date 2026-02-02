Look dei Grammy Awards 2026 | Palcoscenico provocatorio o alta moda?

La notte dei Grammy di quest’anno ha portato più scompiglio che eleganza. Molti degli outfit sfoggiati sul palco hanno suscitato più reazioni di stupore che di ammirazione. Alcuni artisti hanno scelto look decisamente provocatori, mentre altri hanno optato per abiti audaci ma più raffinati. Alla fine, il risultato è stato un mix di provocazione e moda alta, con commenti divisi tra chi ha apprezzato il coraggio e chi ha trovato tutto troppo esagerato.

Non tutti i look sono degni di nota. La 68esima edizione dei Grammy Awards ne ha viste delle belle. Alla Crypto Arena di Los Angeles, sul red carpet stellato, a sfilare sono stati outfit iconici e provocatori. Se l'anno scorso era stata Bianca Censori a creare scalpore presentandosi quasi nuda, quest'anno, anche se sicuramente meno audace, è stato il look di Chappel Roan. La star sceglie un abito d'archivio firmato Mugler, in cui il tessuto è sospeso su due piercing ai capezzoli. Anche Heidi Klum non è passata inosservata, con un abito plasticoso e aderente, capace di polarizzare l'opinione pubblica tra chi l'ha trovato creativo e chi l'ha giudicato eccessivo.

