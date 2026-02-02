London Critics’ Circle Film Awards | tutti i vincitori

I premi dei London Critics’ Circle sono stati consegnati questa notte, e non c’è stata alcuna esitazione. Tra i vincitori ci sono i film più acclamati dell’anno, che hanno ricevuto le statuette più ambite. La cerimonia si è svolta senza intoppi, celebrando il meglio del cinema britannico e internazionale.

I London Critics' Circle Film Awards non hanno avuto esitazione e tra le statuette consegnate hanno conferito l'ambito premio ai film di punta di quest'anno. Una battaglia dopo l'altra è vincitore del massimo riconoscimento della serata mentre Thimotée Chalamet si aggiudica il premio come Miglior attore. Giunti qui, scopriamo insieme tutti i vincitori della serata. Una notte speciale a Londra. I London Critics' Circle Film Awards sono stati assegnati dai 207 membri della sezione cinema del Critics' Circle. Quest'ultima è l'organizzazione di critici cinematografici più longeva e prestigiosa del Regno Unito.

