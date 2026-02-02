L' omicidio del pastore a Partinico resta in carcere il 47enne incensurato accusato del delitto

La polizia ha arrestato un uomo di 47 anni, incensurato, che potrebbe essere il responsabile dell’omicidio di Vito La Puma. Il pastore di 73 anni è stato colpito con tre proiettili mentre si trovava a pascolare le pecore a Partinico. L’arrestato resta in cella, mentre gli inquirenti cercano di fare luce sulla vicenda.

Francesco Lo Iacono è accusato di avere ucciso con tre colpi di arma da fuoco Vito La Puma, 73 anni, di Borgetto. L'allevatore è stato freddato mentre pascolava le pecore Su di lui pende l’accusa di avere ucciso con tre colpi di arma da fuoco Vito La Puma, 73 anni, di Borgetto, freddato mentre pascolava le pecore. Resta in carcere Francesco Lo Iacono, incensurato di 47 anni, in seguito all'udienza di convalida che si è tenuta sabato. L'omicidio si è materializzato la mattina di martedì 14 gennaio. Nella serata di giovedì scorso, invece, Lo Iacono era stato fermato dal personale della sezione Omicidi della Squadra mobile di Palermo, con l'apporto di operatori del commissariato di Partinico, dopo circa due settimane di ricerche.🔗 Leggi su Palermotoday.it

La polizia ha fermato un uomo di 47 anni, F.

