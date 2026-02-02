L' ombra che divora l' innocenza americana

C'è un momento, in ogni storia che vale la pena raccontare, in cui il lettore capisce che non sta più camminando su un terreno sicuro. In "The Shadow" di Asia Werty quel momento arriva presto, e poi non smette più di arrivare, come un'onda che ti trascina sempre più al largo mentre tu credevi di toccare ancora il fondo. Ollie Davenport è una ragazza qualunque — o almeno così crede — in un college del Vermont che sembra uscito da un catalogo della New England più rassicurante: foglie rosse, caffè caldi, corridoi di legno scuro. Poi arriva Julian Redmond, e con lui quella crepa sottile che separa il mondo conosciuto dall'abisso.

C'è un momento, quando si parla di noir francese, in cui il buio smette di essere solo un'ambientazione e diventa un linguaggio. È lì che si colloca Franck Thilliez: in quella zona d'ombra dove la paura non è spettacolo, ma materia viva, pulsione, memoria.

