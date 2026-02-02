Lo zaino si incastra tragedia in un istante | morta così a 22 anni una scena atroce

Una giovane turista australiana di 22 anni è morta ieri in un incidente sulle piste da sci in Giappone. La ragazza si trovava su una seggiovia quando, per cause ancora da chiarire, il suo zaino si è incastrato, provocando un incidente fatale. Un momento terribile che si è concluso con una tragedia improvvisa e senza possibilità di salvataggio.

Tragedia sulle piste da sci in Giappone, dove una giovane turista australiana ha perso la vita in un drammatico incidente su una seggiovia. La vittima è Brooke Day, 22 anni, morta mentre si trovava in vacanza in una località sciistica della prefettura di Nagano. La giovane stava raggiungendo le piste per fare snowboard allo Tsugaike Mountain Resort di Otari quando il suo zaino è rimasto impigliato nel meccanismo dell'impianto di risalita. Secondo le prime ricostruzioni, la fibbia dello zaino si sarebbe incastrata nel carrello della seggiovia, impedendo a Brooke Day di liberarsi dopo essere scesa dal mezzo.

