Giorgia Meloni commenta l’aggressione a Torino dicendo che se i poliziotti avessero reagito, sarebbero già finiti sotto inchiesta. La premier ha fatto questa affermazione dopo l’episodio in cui agenti sono stati aggrediti, lasciando intendere che la responsabilità potrebbe essere anche dei poliziotti. La sua posizione ha fatto discutere, mentre si parla sempre più spesso di come le forze dell’ordine affrontano situazioni di tensione in strada.

Gentile Direttore Feltri, Giorgia Meloni ha dichiarato, a proposito dell'aggressione ad agenti di polizia a Torino, che «se i poliziotti avessero reagito agli aggressori, sarebbero già iscritti nel registro degli indagati, e probabilmente ci sarebbe qualche misura cautelare a loro carico». Ha poi aggiunto che, «se non riusciamo a difendere chi ci difende, non esiste lo Stato di diritto». Mi pare che non abbia torto e che chiunque possa essere d'accordo con lei. Allora perché, se un poliziotto uccide durante un'operazione di polizia un criminale che gli punta un'arma, l'agente viene indagato per omicidio volontario, mentre se viene pestato dai manifestanti e preso a martellate, non si apre il fascicolo per tentato omicidio, peraltro aggravato? Alberto Ricci Caro Alberto, la contraddizione che tu segnali non è solo evidente, direi che è addirittura oscena. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lo Stato di diritto nasce per strada

Approfondimenti su Giorgia Meloni

L'articolo analizza le reazioni alle recenti decisioni giudiziarie e politiche, evidenziando la vittoria dello Stato di diritto e le tensioni tra le parti coinvolte.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Anocracia: Donde Nacen las Guerras Civiles

Ultime notizie su Giorgia Meloni

Argomenti discussi: Minnesota laboratorio dell’autoritarismo americano. Lo Stato di diritto non c’è più; Marrapodi, lo Stato di diritto prevalga contro la legge della giungla; Colpire gli avvocati significa indebolire lo Stato di diritto; Il Consiglio d’Europa è il modello alternativo alla violenza come strumento di potere politico – Stefanie Hubig.

Lo Stato di diritto nasce per stradala contraddizione che tu segnali non è solo evidente, direi che è addirittura oscena. Si tratta di una di quelle storture del nostro sistema che ormai non fanno più nemmeno scandalo, tanto ci siamo ... ilgiornale.it

Torino, lo stato di diritto aggredito e l'alibi dello sgomberoI fatti e i video di oggi a Torino mostrano un’aggressione allo Stato di diritto. E smontano una tesi ricorrente e comoda: che la responsabilità della violenza sia di chi fa rispettare la legge, non d ... ilfoglio.it

A Formigine, in provincia di Modena, l’ex candidato a sindaco di centrodestra, durante un consiglio comunale, ha detto che il diritto di voto alle donne sarebbe stato un “attacco all’unità familiare”. Queste sono parole gravi e incompatibili con i valori dell’Emilia- - facebook.com facebook

Siamo di fronte ad uno stato di diritto o uno stato di sorveglianza Centinaia di persone possono entrare nel pc dei magistrati. x.com