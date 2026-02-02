Lo sport giovanile negli Usa ormai è patologico | a 8 anni hanno già i personal trainer New York Times

A New York Times denuncia che lo sport tra i giovani americani ha ormai superato il limite tra divertimento e competizione estrema. A soli otto anni, molti bambini hanno già personal trainer e seguono programmi rigidi, quasi come atleti professionisti. La pressione di eccellere si fa sentire fin dai primi passi nel mondo dello sport, lasciando spesso da parte il piacere di giocare.

Secondo il New York Times, lo sport giovanile americano ha superato da tempo la linea che separa il gioco dalla prestazione. Oggi assomiglia sempre più a un sistema iper-agonistico, strutturato e costoso, in cui anche bambini delle elementari si allenano come piccoli professionisti, spesso seguiti da allenatori personali. Le scene descritte dal quotidiano sono tipiche: centri sportivi affollati, sedute individuali, lavoro su dettagli tecnici un tempo riservati agli adolescenti. L’allenamento personalizzato, storicamente appannaggio degli atleti delle high school d’élite, sta scendendo di età, coinvolgendo bambini di 7, 8, 9 anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lo sport giovanile negli Usa ormai è patologico: a 8 anni hanno già i personal trainer (New York Times) Approfondimenti su Sport Giovanile USA Allenatori, personal trainer ma anche manager: le 15 figure professionali più richieste nel sistema sport Per entrare negli Usa ora i turisti dovranno mostrare cosa hanno fatto sui social negli ultimi 5 anni Gli Stati Uniti introducono nuove normative per l'ingresso, richiedendo ai turisti di dimostrare le attività svolte sui social negli ultimi cinque anni. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Sport Giovanile USA Argomenti discussi: Sport, lo praticano 38 milioni di italiani: sedentari al minimo storico; Monfalcone investe 20mila euro nello sport giovanile; Team Young Skate Carpi, il progetto ha coinvolto oltre 4mila giovani negli ultimi due anni; Uniti nei valori dello sport. Tanti ruoli, un unico scopo: Allenare anche la mente. Lo sport vale l’1,5% del Pil. Crescono gli occupati, calano i sedentari. Ma il 40% degli impianti è stato realizzato negli anni ‘70/‘80I numeri della terza edizione del Report sport, presentato oggi a Roma davanti al ministro Andrea Abodi. Esportati beni sportivi per un valore complessivo di 4,7 miliardi di euro ... italiaoggi.it Caroli Hotels Basketball Cup, il basket giovanile nel cuore del Salento dal 2 al 6 gennaioLe feste natalizie si chiudono con un grande evento sportivo che vedrà protagonista il basket giovanile nel cuore del Salento. Dal 2 al 6 gennaio 2026, la Caroli Hotels Basketball Cup promette di ... corrieredellosport.it Con Radio Bruno a New York! Per info 059641430 o clicca qui: - facebook.com facebook Boxe, Ibeh colpisce Miller e gli stacca il parrucchino: incredibile a New York x.com

