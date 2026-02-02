Lo scontro con cinque feriti nel tarantino | un bambino in prognosi riservata Ieri il sinistro

Questa mattina a Taranto si è verificato un incidente che ha coinvolto più veicoli. Cinque persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino che si trova in condizioni gravi. È stato portato in ospedale, dove ora lotta tra la vita e la morte in rianimazione. La polizia sta indagando sulle cause dello scontro.

Il bambino è in condizioni complicate. La prognosi è riservata, è ricoverato in rianimazione dell'ospedale "Santissima Annunziata" di Taranto. Era in auto con i genitori e la sorella quando si è verificato il sinistro che ha coinvolto la vettura della famiglia e quella condotta da una donna. Lo scontro ieri sulla strada statale che collega Taranto e San Giorgio Ionico

