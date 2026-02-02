Liverpool scatenato | preso Jacquet per 70 milioni

Il Liverpool ha ufficializzato l’acquisto di Jeremy Jacquet per 70 milioni di euro. I Reds hanno superato diverse squadre internazionali e hanno deciso di investire ancora forte sul mercato. Ora il giocatore si prepara a vestire la maglia dei Reds e a mettere in mostra le sue qualità in Premier League.

Il Liverpool piazza un altro colpo pesantissimo. I Reds hanno chiuso l'acquisto di Jeremy Jacquet, superando una concorrenza internazionale agguerrita e confermando una strategia di investimento senza freni. L'operazione è stata definita sulla base di circa 70 milioni di euro complessivi, bonus inclusi. Il difensore classe 2005 ha sostenuto oggi le visite mediche ed è pronto a firmare un contratto fino al 2031 con il Liverpool. Per assicurarsi Jeremy Jacquet, i Reds hanno battuto la concorrenza di Chelsea e Bayern Monaco, entrambe fortemente interessate al talento del Rennes. Jacquet resterà al Rennes fino al termine della stagione, per poi trasferirsi in Inghilterra e diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Liverpool.

Il Liverpool continua a rafforzare la rosa con due nuovi acquisti.

Analisi e previsioni per la sfida tra Liverpool e Brighton, valida per la sedicesima giornata di Premier League.

