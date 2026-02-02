Questa sera si accendono i riflettori sui Campionati Europei di ciclismo su pista del 2026. Poco prima delle 16.30, i ciclisti scendono in pista per la sessione serale, con l’Italia in prima fila. Miriam Vece, tra le favorite, parteciperà ai quarti di finale dello sprint femminile. La gara si preannuncia intensa e piena di emozioni, con gli atleti pronti a dare il massimo per conquistare un posto in semifinale. Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.19 Nei quarti di finale dello sprint femminile ci sarà Miriam Vece. L’azzurra ha fatto realizzare il decimo tempo nelle qualificazioni ed ha poi battuto la francese Mathilde Gros negli ottavi. 16.16 Questo il programma della sessione serale: 16.30 Sprint Donne – Quarti di finale (gara 1). 16.43 Corsa a punti Uomini. 17.35 Sprint Donne – Quarti di finale (gara 2). 17.56 Gara ad eliminazione Donne. 18.13 Time Trial Uomini – Finale. 18.37 Sprint Donne – Quarti di finale (Decider). 19.00 Inseguimento a squadre Donne – Finali. 19.13 Inseguimento a squadre Uomini – Finali. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via della sessione serale

Questa mattina alle 11 è iniziata la gara di ciclismo su pista ai Campionati Europei 2026.

Questa mattina si sono svolte le qualificazioni della velocità femminile nel ciclismo su pista agli Europei 2026.

campionati europei ciclismo su strada-Drome Ardeche 2025

