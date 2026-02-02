LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | Italia ambiziosa negli inseguimento c’è Letizia Paternoster

Buongiorno a tutti. La seconda giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026 è iniziata da poco. L'Italia punta forte sull’inseguimento e già si fa notare con Letizia Paternoster in pista. Gli appassionati sono davanti agli schermi per seguire le gare in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026. A Konya (Turchia) procede la rassegna continentale. L'Italia vuole rimpinguare la scorta di medaglie dopo aver colto il bronzo nella velocità a squadre maschile. Si partirà alle 11.30 con le qualificazioni dello sprint femminile, in serata il gran finale con la lotta per il podio dei quartetti degli inseguimento a squadre. Italia che punterà su Miriam Vece e Siria Trevisan nella velocità individuale femminile. Si proseguirà con il chilometro da fermo in cui saranno due gli azzurri presenti, ovvero Matteo Bianchi e Fabio Del Medico. «Quest'inverno - racconta Letizia Paternoster - ho sentito il richiamo della pista. Mi mancava tanto, troppo. Quindi mi sono detta: "Sai che c'è Seguo il mio istinto e faccio quello che amo fare"».

