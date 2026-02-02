LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | fase decisiva per gli inseguimenti a squadre

Oggi si decide il destino degli inseguimenti a squadre agli Europei di ciclismo su pista 2026. La seconda giornata si svolge tutto in una fase decisiva, con le squadre che spingono forte per conquistare un posto in finale. Seguiamo da vicino le azioni e i risultati, mentre gli atleti danno il massimo sui velodromi di scena.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026. A Konya (Turchia) procede la rassegna continentale. L’Italia vuole rimpinguare la scorta di medaglie dopo aver colto il bronzo nella velocità a squadre maschile. Si partirà alle 11.30 con le qualificazioni dello sprint femminile, in serata il gran finale con la lotta per il podio dei quartetti degli inseguimento a squadre. Italia che punterà su Miriam Vece e Siria Trevisan nella velocità individuale femminile. Si proseguirà con il chilometro da fermo in cui saranno due gli azzurri presenti, ovvero Matteo Bianchi e Fabio Del Medico. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina gli azzurri della velocità a squadre hanno centrato la qualificazione ai Campionati europei di ciclismo su pista del 2026.

Questa mattina si sono aperte le qualificazioni per il team sprint femminile ai Campionati Europei di ciclismo su pista 2026.

Ciclismo: Italia trionfa agli Europei con oro e argento!

