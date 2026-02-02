LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | Bianchi e Del Medico avanzano nel km da fermo

Questa mattina, ai Campionati Europei di ciclismo su pista, Bianchi e Del Medico sono passati alla fase successiva nel km da fermo. La gara è ancora aperta, e ogni secondo conta. Nel frattempo, in una sfida a parte, la ciclista ceca Anna Jabornikova ha battuto di appena 20 millesimi la spagnola Helena Casas Roige. La competizione resta molto combattuta e il pubblico aspetta con ansia i prossimi round.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:01 Appena 20 millesimi, ma tanto basta alla ceca Anna Jabornikova per superare la spagnola Helena Casas Roige. 12:58 Avanza al prossimo turno anche la belga Zita Ghysens, che piega per poco meno di un decimo la polacca Marlena Karwacka. 12:55 Sfida serratissima tra l'ucraina Oleksandra Lohviniuk e la lituana Lauryna Valiukeviciute. La spunta quest'ultima per 9 millesimi. 12:52 Nulla da fare per Siria Trevisan contro l'ucraina Alla Biletska. 12:50 L'olandese Kimberly Kalee approda agli ottavi battendo la russa Varvara Basiakova. SEDICESIMI SPRINT INDIVIDUALE FEMMINILE 12:47 Il programma prosegue con i sedicesimi della velocità femminile.

