Litigano a scuola estrae il coltello artigianale I compagni lanciano l’allarme

A Bologna, una lite tra studenti si è trasformata in una scena di tensione quando uno di loro ha estratto un coltello artigianale. I compagni hanno subito lanciato l’allarme, allertando le forze dell’ordine. La scuola è stata evacuata e i ragazzi sono stati portati in sicurezza. La polizia sta ora indagando su come sia finito in mano a uno studente quell’arma bianca.

Nelle scuole del bolognese torna a emergere il tema delle armi bianche. In questo caso, a far scattare l'allarme è stata una discussione tra compagni di classe. Durante il confronto, avvenuto in orario scolastico, uno degli studenti ha estratto un coltellino artigianale, realizzato da lui stesso e tenuto con sé, con ogni probabilità all'interno dell'astuccio. La situazione è degenerata in pochi istanti, fino a quando il ragazzo ha rivolto la lama verso gli altri alunni.

