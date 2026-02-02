L' Italia è uscita dagli anni bui di Conte

L’Italia esce finalmente dagli anni difficili sotto la guida di Giuseppe Conte. Dopo un periodo segnato da crisi e incertezze, il paese inizia a guardare avanti, con segnali di ripresa che si fanno strada. Le tensioni e le divisioni sembrano allentarsi, mentre le istituzioni lavorano per ricostruire fiducia e stabilità. La strada resta lunga, ma l’Italia sembra aver lasciato alle spalle gli anni più bui di questo periodo.

Uno dei libri di storia migliori di Indro Montanelli a firma congiunta con Roberto Gervaso era "L'Italia dei secoli bui". Col presentismo dominante oggi abbiamo un po' dimenticato che quella della scorsa legislatura, almeno fino al governo Draghi e anche negli anni precedenti, è stata un po', grazie al dominio di 5 Stelle, l'Italia degli anni bui. Si potrebbero citare vari aspetti. Nei prossimi giorni ad esempio l'Italia si presenterà al meglio agli occhi del mondo con le olimpiadi Milano-Cortina. Per non poca parte grazie alla resilienza dell'Italia di Meloni e al coraggio di uomini come Giovanni Malagò dopo la vergogna della Roma a 5 Stelle, in cui Raggi e Grillo e tutti i 5 Stelle dal 2017 posero un veto alla candidatura di Roma alle olimpiadi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

