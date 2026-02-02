L’istruzione parentale e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione La guida

La nota del Ministero dell’Istruzione del dicembre 2025 chiarisce le regole per l’istruzione a casa. Il documento firma nuove linee guida per rendere più chiaro come i genitori possano far seguire ai figli l’istruzione privata, rispettando le norme e le scadenze. Le regole sono più dettagliate per evitare confusioni e garantire che ogni bambino riceva un’educazione conforme alla legge.

La nota MIM 6440 del 17 dicembre 2025, a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione, ha introdotto nuove e dettagliate Linee guida sull’istruzione parentale, con l’obiettivo esplicito di garantire uniformità e trasparenza nelle procedure che disciplinano questa specifica modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione, come previsto dall’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Questo documento si propone di essere una risorsa chiara e di facile consultazione per le famiglie e le istituzioni scolastiche, fornendo indicazioni operative e un quadro normativo di riferimento al fine di prevenire incertezze procedurali, prassi difformi sul territorio nazionale e l’insorgere di criticità tra scuole e famiglie, che potrebbero sfociare in contenzioso.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Le nuove linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito chiariscono le modalità dell’istruzione parentale, con esami annuali obbligatori fino al termine dell’obbligo formativo.

